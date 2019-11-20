Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Balistik inceleme sonuçları bekleniyor

20 Kasım 2019 Çarşamba 17:13
Balistik inceleme sonuçları bekleniyor

Kamalı Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında tabanca bulunan zanlılar K.D ile O.D ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldılar ve tutukluluk süreleri uzatıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Zanlılar K.D ve O.D’in Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu suçlamalarıyla methaldar olduklarını belirtti. Polis, 13.11.2019 tarihinde saat 16.50-19.30 saatleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri Gönyeli Lefkoşa'da sakin K.D'nin ikametgâhında kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde olduğu bilgisinin alınması üzerine LPM Adli Şube ekiplerinin oluşturduğu bir ekip ile Lefkoşa Kaza mahkemesin den temin edilen arama emri ile zanlının huzurunda bir arama gerçekleştirildiğini belirtti. Polis, arama neticesinde yatak odası içerisinde bulunan yatağının yastığının altına gizlenmiş vaziyette 1 adet Fransa yapım MAB marka 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü içerisinde 4 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, ayrıca yine yatak odası içerisinde 1 adet canlı G-3 mermisi, 19 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, 73 adet 9mm çapında canlı tabanca mermisi, 59 adet 14 mm çapında canlı mermi, 1 adet 9 mm tabanca şarjörü ve yine aynı ikametgâhın avlu kısmında 14 adet 9 mm çapında canlı mermi, 13 adet 7.65 mm çapında tabanca mermi kovanı, 186 adet de 9 mm çapında tabanca mermi kovanı bulunup emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının evinde arama yapıldığı esnada iş arkadaşı olan O.D’nin, K.D’nın babasına ait ruhsatlı 9 milimetre çapında Almanya yapımı Sig Sauer marka tabanca şarjörünü kanunsuz olarak tasarrufunu geçirip arama neticesinde arkadaşını koruyup kanunsuz herhangi bir şey bulunmasını engellemek amacı ile koşarak kaçmaya başladığı esnada adli şube ekipleri tarafından takip edilerek tabanca ve şarjörünü saklamaya çalıştığı Sht. Osman Benli Sokak içerisindeki toprak arazi içerisinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.  Polis, balistik inceleme sonuçlarının halen beklendiğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları tutukluluk talebine son kez olması kaydıyla itiraz etmediklerini beyan etti. Zanlı K.D.’nin avukatı, müvekkilinin ifadesinin yargıç kaidelerine uygun alınmadığını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Balistik Inceleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
erol veled 2019-11-20 18:01:38

Ulke TEKSASTAN beter olmus.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Saner: Anlaşma olmuyorsa iki devlet olur
Saner: Anlaşma olmuyorsa iki devlet olur
Canaltay: Bu sistemde yasa çıkarmak mümkün değil
Canaltay: Bu sistemde yasa çıkarmak mümkün değil
Tatar’dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı
Tatar’dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim