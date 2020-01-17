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Balkondan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Anahtarı olmadığı için evine balkondan girmeye çalışırken düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17 Ocak 2020 Cuma 11:04
Balkondan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Polis, otopside Kaçmaz’ın ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı kafa travması ve beyin kanaması” olarak belirlendiğini açıkladı. 
Kaçmaz,  13 Ocak’ta anahtarını kaybettiği gerekçesiyle Lefkoşa’daki evine girebilmek için binanın balkonuna çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek, yedi metre yükseklikten beton zemin düşmüştü.  Ağır yaralanan Kaçmaz, Yakın Doğu Üniversite Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

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