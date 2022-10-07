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Bankacılık Yasası'na aykırı hareket!

Bankacılık ve suç gelirlerinin aklanmamasının önlenmesi yasalarına aykırı hareket eden kişiler tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

07 Ekim 2022 Cuma 20:37
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Bankacılık Yasası'na aykırı hareket!



Polisin açıklaması şöyle:

27 ve 28.09.2022 tarihlerinde, Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; bir banka adına yazılan gizli ibareli ve yetkisiz kişilere açıklanması yasak olan bir yazının, eskiden banka direktörü olan Ö.E.’nin, önceden direktörü olduğu bankanın şu anki bir yetkilisinden elde ettiği gizli bilgiyi, kullanımındaki cep telefonunun whatsapp uygulaması üzerinden, aleyhinde Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında soruşturma bulunan ve söz konusu gizli yazıda adı geçen M.L’ye gönderdiği ve M.L.’in de kullanımındaki cep telefonuna gelen konu gizli yazıyı, yetkisiz bir kişi olan muhasibine göndermek suretiyle Bankacılık ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasalarına aykırı hareket ettikleri tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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