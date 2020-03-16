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Bankalarda uygulanmaya başlanan kurallar açıklandı!

Faaliyet gösterecek olan tüm şube kapıları kapalı olacaktır.

16 Mart 2020 Pazartesi 09:48
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Bankalarda uygulanmaya başlanan kurallar açıklandı!

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, bankaların açık olacağını ancak bir takım kurallar uygulanacağını söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Önal, bankalara bir müşteri alınacağını ve metre kuralı uygulanacağını aktardı.

Olgun Önal’ın açıklaması şöyle:

Bugün itibariyle 8-12 saatleri arasında bankalara müşteri kabulü yapılacağından toplum ve çalışanlarımızın sağlığının olumsuz etkilenmemesine yardımcı olabilmek adına verilecek hizmetlerde bazı kısıtlamalara gidilmek zorunda kalınmıştır.

Hassasiyet gösterilmesi ve görev yapan arkadaşlarımıza azami desteğin gösterilmesini önemle rica ediyoruz.

- Faaliyet gösterecek olan tüm şube kapıları kapalı olacaktır.

- Sıra uygulaması yöntemi ile hareket edilecek olup güvenlik personeli eşliğinde şubeye yalnızca 1 müşteri kabulü yapılacak, diğer müşteriler dışarıda sırada beklemeye devam edecektir.

- Tüm şubelerde sarı güvenlik şeritleri çekilmiş olup 2 metre kuralı uygulanacaktır.

- İçerideki müşteri işlemi tamamlandıktan sonra kullanılan banko, araç ve gereçler dezenfekte edilecektir.

- Dezenfekte işleminin ardından sırada bekleyen müşteri şubeye kabul edilecektir.

Anahtar Kelimeler:
Bankalar Birliği
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corona 2020-03-16 11:37:48

Bankada çalışan personelleri ve oraya giden vatandaşları düşünüyorsunuz da,
markette çalışan personeli ve oraya giden vatandaş ne yapacak? Onları kim düşünsün????

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corona 2020-03-16 11:39:46

Mademki devlet olarak marketleri açık tutuyorsunuz. Hijyenini sağlamak ta sizin sorumluluğunuz. Olayların kaçıncı günü oldu duyduğuma göre bugun ilk kez bir kaç market ilaçlanmış. Bu ilaçlamanın günde en az 2-3 kez olması gerekmezmi?? umarım tek seferlik bir ilaçlama değildir....

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Misafir Avatar
dettol 2020-03-16 12:25:40 @corona

O kadar kar elde ettiler bu krizden. 1-2 günde aylık ciroyu yaptılar. hangisi girişe ve çıkışa dezenfekten malzemesi koydu? satmak varken niye koysunlar değil mi?

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