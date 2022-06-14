Bar soydu!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen “dükkan açma, hırsızlık” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.D.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Zübeyde Senaroğlu, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının (E-25-Kongo,Öğrenci) 04.06.2022 tarihinde 04:00-06.30 saatleri arasında Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde faaliyet göstermekte olan işletmenin batıya bakan alüminyum kapısının asma kilidi kimliği, Girne'de sakın zanlı tarafından muhtemelen sert bir cisimle kasten ve kanunsuz olarak kırılıp açıldıktan sonra içeriye giriş yapılıp bina içerisinde bulunan metalden mamül kilitli vaziyetteki para kasası ve içerisinde muhafaza edilen 7315 TL nakit para ile sipariş almada el terminali olarak kullanılan 5 adet Redmı Note 9 marka cep telefonları sirkat edilip aynı yerden çıkış yapıldığını belirtti.

Polis, aynı gün sirkat edilen para kasasının olay mahallinin yakınındaki boş bir arazi içerisinde tespit edilip emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, 05.06.2022 tarihinde zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Polis, 07.06.2022 tarihinde zanlının mesele ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verip, gönüllü ifadesinde söz konusu iş yerinde yanında bulunan bir şahısla girdiğini ve eşyaları bu şahısla birlikte sirkat ettiğini beyan ettiğini anlattı.

Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.