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Barçın : “Yaşananlar tam bir skandaldır”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, gözaltına alınan sendika başkanları için Lefkoşa Polis Müdürlüğüne geldi.

12 Eylül 2022 Pazartesi 12:00
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Barçın : “Yaşananlar tam bir skandaldır”


ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Devrim Barçın, gözaltına alınan sendika başkanları için Lefkoşa Polis Müdürlüğüne geldi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, gözaltına alınan sendika başkanları için Lefkoşa Polis Müdürlüğüne geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Barçın, “CTP milletvekili olarak buraya geldim ve hem polis arkadaşlardan hem de sendikacı arkadaşlardan gerekli bilgileri almış bulunmaktayız. Yaşananlar tam bir skandaldır. Yaklaşık 15 yıla yakın bir sendika geçmişim var. 17 senedir sorunsuz bir şekilde gözlemciler ile bu bilgi paylaşılmaktır. Ta ki Ersin Tatar tarafından Ömer Köseoğlu Kamu hizmeti komisyonu başkanına atanana kadar. Burada sorgulanması gereken bir huşu vardır. Bugün kamuda liyakat ile işe giriş noktasında bu sınavların yapılması bir başarı iken, şuandaki kamu hizmeti komisyonu başkanı bu bilgileri paylaşmak istemeyip, kime ne torpil geçmeyi hedefliyor? Bu asla kabul edilemez” dedi.  


Barçın, “Cumhuriyet Meclisi personel ihtiyaçları için hiçbir yerden almaz. İhtiyaç olan personeli kamu hizmeti komisyonuna gönderir. Ancak kamu hizmeti komisyonu başkanı ‘benim istediğim yasayı yapmazsanız Cumhuriyet Meclisinin münhallerini de ilan etmem’ diyor. İstediği ne? Seçim yasaklarında da sınav yapabilmek. Seçim yasakları içinde kriterleri de sendikacılar ile paylaşmadan torpil ile 17 yıllık geleneği yıkmak istiyor” ifadelerini kullandı. 


Barçın, “Bu yaşananları kınıyorum. 17 yıl boyunca kamu hizmeti komisyonları başkanları hep diyalog içerisindeydik. Ancak bugün sendika başkanları gözaltına alındı. Sürecin nasıl işleyeceğini bilemiyoruz ama Ömer Köseoğlu’nun şikâyeti neticesinde arkadaşlarımız gözaltına alındı. Hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir durumu. Bu ülkede bilinçli olarak siyaseti bir yere seçmeye çalışıyorlar. Buna halkın izin vermeyeceğini düşünüyorum. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz”

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