Barış Katırcı'nın bakım ve eğitimini devlet üstlendi

Bakanlar Kurulu'nda ailesi boğulduğu için öksüz kalan Barış Katırcı'nın bakım ve eğitiminin devlet tarafından karşılanması karara bağlandı.

Toplantı sonrası, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde deniz içerisinde hayatını kaybeden Katırcı ailesinin dört ferdi ertesinde öksüz kalan Barış Katırcı ile ilgili değerlendirme yapıldığını belirten Özersay, Barış’ın eğitim ve bakımı konusunda Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi’nin sorumluluk alacağını belirtti.

Özersay, “Öksüz kalan evladımızla ilgili Devlet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek” dedi. Öksüz kalan çocuklarla ilgili genel bir de karar aldıklarını belirten Özersay, anne ve babasını kaybeden çocuklarla ilgili mevzuatın yetersiz olduğunu, mevzuatla ilgili genel bir değişikliğe gidileceğini ifade etti.

Özersay, bu konuda Maliye Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi’nin istişare içinde olacağını söyledi.