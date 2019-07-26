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Barış Katırcı’ya yardım etmek isteyenler için hesap numarası açıklandı

Büyükkonuk Belediyesi, Barış Katırcı’ya yardım etmek isteyenler için hesap numarası açıkladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:32
Barış Katırcı’ya yardım etmek isteyenler için hesap numarası açıklandı

Konuyla ilgili Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm toplumu yasa boğan olayda anne, baba ve kardeşlerini denizde boğulmaları sonucu kaybeden 12 yaşındaki Barış Katırcı’ya ülkeden ve Türkiye’den gelen yardım talepleri geldiği belirtildi.

Açıklamada yardım yapmak isteyenlerin Barış Katırcı adına Ziraat Bankası İskele/ KKTC Şubesi’nde açılan şahsi hesaba para yatırabileceği belirtildi.

Açıklamaya göre hesap detayları şöyle:

“İsim: Barış Katırcı

Şube:2182 İskele /KKTC Şubesi

Hesap: 89839448-5001

IBAN No: TR680001002182898394485001”

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Anahtar Kelimeler:
BarışKatırcıYardımHaberKıbrıs
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