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Başbakan'dan açıklama...

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara'da ekonomik, mali iş birliği protokolünde son ayrıntıları ele almayı ve imzalamayı öngördüklerini söyledi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 13:16
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Başbakan'dan açıklama...

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara ziyareti öncesi hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte kameralar karşısına geçti.

Türkiye’nin de desteğiyle şu an yürürlükte olan ve yürürlüğe koymayı hedefledikleri projeleri de değerlendireceklerini söyledi.

"ANA HEDEF, TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE KKTC EKONOMİSİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK"

Sucuoğlu, ziyaretin ana amacının Türkiye’nin desteği KKTC ekonomisini daha güçlendirmek olduğunu söyledi.

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