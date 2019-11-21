Başbakan'dan görüşme sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.
Görüşme sonrasında parti liderleri açıklama yaptı.
Başbakan Ersin Tatar, görüşlerini yinelediklerini söyleyerek, görüşmenin gayrıresmi bir görüşme olduğunu, siyasi eşitlik noktasında birtakım sıkıntılar olduğunu gördüğünü aktardı.
Tatar, şimdilik garantörler konusunun konuşulmayacağını fakat sonraki görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs sorununda merkezde olacak şekilde görüşmelerin ilerlemesi taraftarı olduklarını belirtti.
“BM parametrelerinde birtakım sıkıntılar olabilir fakat Kıbrıs Türkü’nün ne düşündüğü önemlidir” diyen Tatar, referans noktalarında anlaşma olması durumunda federasyon konusunun görüşülebileceğini söyledi.
Anastasiadis’in kabul ettiği noktanın, 7 yıl öncesine götürdüğünü savunan Tatar, “eğer bir şeyler görüşülecekse her şey masada olmalıdır” dedi.
Kıbrıs Türkünün düşündüklerini yansıttıklarını söyleyen Tatar,“Biz halkın genel görüşünü yansıtıyoruz, Sayın Akıncı da kendi görüşünü aktarıyor, aldığı yetkiye dayanarak bunu yaptığını söylüyor.” dedi.
(BRT)
Ne münasebet,hangi münasebetle sen halkın görüşünü yansıtıyorsun be tatari...! Sen kimsin ki halkın görüşünü yansıtıyorsun..İşin gücün martaval senin be..Sen bir an evvel istifa etmeye bak da artık istenmiyorsun..Halk senden ya gülerek bahseder yada nefretle bahseder..Başka bir ülkenin acenteliğini/taşeronluğunu yapan bir başbakmayan istemiyoruz ...
Tatar gene her zaman olduğu gibi hedef şaşırtması yapıyor..Kıbrıs Türkünün düşündüklerini yansıtıyormuş ..Çünkü bu memlekette yalnızca kendisi yaşıyor rüyalarında kendisi,başka da birileri yok..Buna gerçekten kahkahalarla gülünür..Zaten Tatar'ın söylediklerine,ne söylerse söylesin pek da dikkate alınacak şeyler olmadığı için yalnızca gülüp geçmek lazım..İroni bile fazla!