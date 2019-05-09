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Başbakan'dan istifa sonrası açıklama

09 Mayıs 2019 Perşembe 10:49
Başbakan'dan istifa sonrası açıklama
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Başbakan Tufan Erhürman,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya  istifasını sunmasının ardından açıklamada bulundu.

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İŞTE O AÇIKLAMA;

Cumhurbaşkanı’na istifamızı sundum en geç hafta ortası görevlendirmeyi yapacağını düşüyorum Doğru olan biran önce görevlendirmenin yapılması UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a bir an önce görevin verilmesi gerekiyor Ülke ciddi bir sıkıntıdan geçiyor ve istikrarlı bir yapıya ihtiyaç var Yeni hükümete şimdiden başarılar dilerim 15 aylık bir hükümet döneminde birlikte görev yaptığım tüm bakan arkadaşlarıma bürokratlarıma yürekten teşekkür ederim Benim için zorlu bir döneme denk geldi. Canla başla çalıştık. Bu akşam parti meclisimiz toplanacak. Koalisyon formülünün bu meclis içerisinde barındığını düşünüyorum erken seçime gidilecek bir ortam görmüyorum. Koalisyon çıkmazsa erken seçime gidilebilir

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Son Güncelleme: 09.05.2019 10:55
Anahtar Kelimeler:
Başbakan
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vatandas 2019-05-09 11:40:48

Durust adamdı başbakan ama malesef bizim millet bundan anlamaz yazık oldu..

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