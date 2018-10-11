Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93795
ALTIN
231.436
DOLAR
5.9752
STERLİN
7.8954
EURO
6.8997
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
Facebook'un rakibi Google Plus kapatılıyor!
Google Plus kapatılıyor!
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...

Başbakan Erhürman açıkladı: Elektriğe zam yok!

Başbakan Tufan Erhürman Genç TV'de katıldığı bir programda elektriğe zam yapmama noktasında olduklarını söyledi.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:59
Başbakan Erhürman açıkladı: Elektriğe zam yok!

15 gündür kaynak arama noktasında olduklarını kaydeden Erhürman, elektriğe zam yapmamak için kaynağı bulduklarını söyledi. Erhürman'ın açıklamasıyla uzun zamandır konuşulan elektrik zammının yapılmayacağı kesinleşmiş oldu.

Haber Kıbrıs'ın edindiği bilgiye göre bulunan kaynağı kamu dairelerinin elektrik tarifeleri yeniden düzenlenerek artırılacak. Böylece Kıb-Tek'in üretimdeki kaybı önlenmiş olacak.

banner22
Son Güncelleme: 11.10.2018 11:39
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberZamElektrikBaşbakan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ümit 2018-10-11 10:31:47

bugün zam yok ileriki bir tarihe çalışır yaparız nasıl tüpe geçirdik buna dayaparız

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaşşş 2018-10-11 10:33:06

gaz a oturttunuz ya elektiriğe gerek galmadı garagözler ağzımıza sıçtınız namerde muhtaç ettiniz bizi Allahda sizin iki yakanızı ömrü gabil bir araya getirmesin toplar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaş 2018-10-11 10:18:14

ne demek umut yok 4lü zam yaparız.. birdaha bu goltukları birdaha gelemezsiniz hade barraa

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
can 2018-10-11 10:52:45

zam unudulsun nasılsa sessiz sedasız tüp ve süt zammi gibi onu da geçirrisiniz bir ara nasılsa.ALLAH BELANIZI VERSİN TOPUNUZUN DA

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Asagari ücretli 2018-10-11 12:17:44

Allah sizi de bildiği gibi yapsın. 4lü zam hükümeti. Allaha havele.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Başbakan Erhürman: Özel sektörde istihdamların özendirilmesine ilişkin çalışma tamamlanıyor
Başbakan Erhürman: Özel sektörde istihdamların özendirilmesine ilişkin çalışma tamamlanıyor
Hemmings'in otopsi sonucu açıklandı
Hemmings'in otopsi sonucu açıklandı
Erhürman, Kıbrıs sorunu konusunda açıklama yaptı
Erhürman, Kıbrıs sorunu konusunda açıklama yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim