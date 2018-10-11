Başbakan Erhürman açıkladı: Elektriğe zam yok!

15 gündür kaynak arama noktasında olduklarını kaydeden Erhürman, elektriğe zam yapmamak için kaynağı bulduklarını söyledi. Erhürman'ın açıklamasıyla uzun zamandır konuşulan elektrik zammının yapılmayacağı kesinleşmiş oldu.

Haber Kıbrıs'ın edindiği bilgiye göre bulunan kaynağı kamu dairelerinin elektrik tarifeleri yeniden düzenlenerek artırılacak. Böylece Kıb-Tek'in üretimdeki kaybı önlenmiş olacak.