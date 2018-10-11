Başbakan Erhürman açıkladı: Elektriğe zam yok!

15 gündür kaynak arama noktasında olduklarını kaydeden Erhürman, elektriğe zam yapmamak için kaynağı bulduklarını söyledi. Erhürman'ın açıklamasıyla uzun zamandır konuşulan elektrik zammının yapılmayacağı kesinleşmiş oldu.
Haber Kıbrıs'ın edindiği bilgiye göre bulunan kaynağı kamu dairelerinin elektrik tarifeleri yeniden düzenlenerek artırılacak. Böylece Kıb-Tek'in üretimdeki kaybı önlenmiş olacak.
Son Güncelleme: 11.10.2018 11:39
bugün zam yok ileriki bir tarihe çalışır yaparız nasıl tüpe geçirdik buna dayaparız
gaz a oturttunuz ya elektiriğe gerek galmadı garagözler ağzımıza sıçtınız namerde muhtaç ettiniz bizi Allahda sizin iki yakanızı ömrü gabil bir araya getirmesin toplar
ne demek umut yok 4lü zam yaparız.. birdaha bu goltukları birdaha gelemezsiniz hade barraa
zam unudulsun nasılsa sessiz sedasız tüp ve süt zammi gibi onu da geçirrisiniz bir ara nasılsa.ALLAH BELANIZI VERSİN TOPUNUZUN DA
Allah sizi de bildiği gibi yapsın. 4lü zam hükümeti. Allaha havele.