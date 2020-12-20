Başbakan Ersan Saner, Ankara’yı ziyaret edecek

Başbakan Ersan Saner, yakın zamanda Ankara’ya ziyarette bulunacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 12’nci Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan seçilmesinin ardından açıklama yapan Saner, yakın bir zamanda Ankara’ya gideceğini dile getirdi.

Saner, “Hem oluşan bütçe açığımız, hem sektörlerin ayakta kalması, hem alt yapı çalışması hem salgın sonrasına hazırlık için büyük bir destek isteyeceğim. İyi ki her zaman olduğu gibi Ana vatan Türkiye yanımızdadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, sorunların aşılması için gösterdikleri anlayış ve destek için teşekkür ederim” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI