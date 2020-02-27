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Başbakan Ersin Tatar: Kuzey Kıbrıs Uçuşları Vergiler Hariç 1 TL

Başbakan Ersin Tatar, THY Kıbrıs Müdürlüğü nezdinde başlatılan girişimlerin olumlu sonuç verdiğini 29 Mart-24 Ekim 2020 tarihlerinde kullanılmak üzere 27 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Anadolujet’ten kesilecek uçak biletlerinin fiyatlarının 1 TL artı vergiler olarak düzenlendiğini kaydetti.

27 Şubat 2020 Perşembe 14:08
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Başbakan Ersin Tatar: Kuzey Kıbrıs Uçuşları Vergiler Hariç 1 TL

Başbakan Ersin Tatar, THY Kıbrıs Müdürlüğü nezdinde başlatılan girişimlerin olumlu sonuç verdiğini  29 Mart-24 Ekim 2020  tarihlerinde kullanılmak üzere 27 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Anadolujet’ten kesilecek uçak biletlerinin fiyatlarının 1 TL artı vergiler olarak düzenlendiğini kaydetti.


Başbakan Ersin Tatar bu gün bir kabulde yaptığı açıklamada, THY’nin  Kuzey Kıbrıs Müdürlüğü ile yapılan yoğun görüşmelerin neticelendiğini ve bu kapsamda Kıbrıs’a özel uçak bileti fiyatlarının 1 TL artı vergiler olarak yeniden düzenlendiğini açıkladı. Kısa süre önce Atlasjet’in uçuşlarına son vermesiyle birlikte bilet fiyatlarında beklenmedik artışlar olduğunu dile getiren Başbakan Ersin Tatar, yaşanan bu gelişmeler ışığında THY Kıbrıs Müdürlüğü ve Anadolujet  Başkanlığı nezdinde başlattıkları girişimlerin olumlu sonuç verdiğini söyledi. “Kuzey Kıbrıs için özel olarak bu günden itibaren 29 Mart-24 Ekim 2020 tarihlerinde kulanılmak üzere gerek Ercan çıkışlı Türkiye yönüne, gerekse de Türkiye çıkışlı Ercan yönünde kesilecek biletler 1 TL + vergiler olarak düzenlenmiştir. Amacımız başta ülke insanımızın Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden de Dünya’nın herhangi bir yerine uygun fiyatlarda seyahat etmesini sağlamaktır. Bu işbirliğini sağlayan başta THY Kıbrıs Müdürlüğü ile Anadolujet Başkanlığı’na ülkem adına teşekkür ediyorum.

2019 yılında öğrencilere verilen indirimlerin 2020 yılında da devam etmesine yönelik bir süredir yürütülen görüşmelerin de olumlu sonuçlandığını dile getiren Başbakan Ersin Tatar, “2019 yılında öğrencilere THY uçuşlarında verilen indirimler 2020 yılında da devam edecektir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarTHY Kıbrıs MüdürlüğüAnadolujet1 TL Ye Bilet
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trtrt 2020-02-27 15:04:19

baktım öyle bişe yok

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kamil basri 2020-02-27 17:07:08

vergiler herhalde bin beşyüz

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