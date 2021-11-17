Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan Fuat Oktay açıklaması: “Türkiye ile durum gayet iyi”

Kanal T ekranlarında konu hakkında bir soruyu yanıtlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile temaslarını değerlendirdi ve "çok memnun olduğunu" dile getirdi.

Anekdotlar nakleden Başbakan, dedikoduları açık bir dille de yalanladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Türkiye ile durum gayet iyi. Çok hızlı geldi ve gitti Fuat Oktay Bey… Çok da yoğun ve hatta 1 saat gecikerek gitti. 2 noktada sohbet fırsatı bulduk, biri resmigeçit töreninde… Resmigeçit töreninde 15 dakika konuşma fırsatımız oldu. Düşüncelerini anlattı, hükümetin bundan sonraki süreçte daha iyi olması temennilerini iletti. Bunları mütalaa ettik. Ben çok memnun kaldım. Birileri ille sorun yaratma hevesinde... Resepsiyona katılmadı, değil. Acele gitmesi gerekti. Sayın Başbakan çok yoğun programım var, dedi ben de ‘enerjinize hayranım’ dedim. Bunları anlatmak bile, doğrusu bu sorulara muhatap olmak bile çocukça... ” ifadelerini kullandı.

Kanal T ekranlarında KKTC Cumhurbaşkanlığında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı konuşmayı da “Çok tatlı bir konuşma oldu” şeklinde niteleyen Sucuoğlu, yakında bir Ankara ziyaretinin de olacağını da sözlerine ekledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI