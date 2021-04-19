Başbakan müjdeyi verdi

Başbakan Ersan Saner, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, yarın sabah Türkiye'den 40 bin adet Sinovac aşısının geleceğini açıkladı.

Saner, Türkiye'nin desteği ile koronavirüsle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. Başbakan Saner, Türkiye'ye teşekkür ederken, halkın kurallara ve kısıtlama kararlarına uyması için de çağrı da bulundu.

Saner'in açıklaması şöyle:

"Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınında mücadelemiz siz halkımız ve Türkiye’nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Yarın sabah Anavatan Türkiye’den 40 bin Sinovac aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiyemize yurekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım. Daha önce başardık, yine hep birlikte başaracağız."