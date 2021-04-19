Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası

Başbakan müjdeyi verdi

Başbakan Ersan Saner, yarın 40 bin Sinovac aşısının KKTC'ye geleceğini müjdeledi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 22:27
166 Okunma
Başbakan müjdeyi verdi

Başbakan Ersan Saner, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, yarın sabah Türkiye'den 40 bin adet Sinovac aşısının geleceğini açıkladı.

Saner, Türkiye'nin desteği ile koronavirüsle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. Başbakan Saner, Türkiye'ye teşekkür ederken, halkın kurallara ve kısıtlama kararlarına uyması için de çağrı da bulundu.

Saner'in açıklaması şöyle:

"Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınında mücadelemiz siz halkımız ve Türkiye’nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Yarın sabah Anavatan Türkiye’den 40 bin Sinovac aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiyemize yurekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım. Daha önce başardık, yine hep birlikte başaracağız."

Anahtar Kelimeler:
Ersan Saner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta cinayet
Güney Kıbrıs'ta cinayet
Özersay'dan 'Yargı bağımsızlığı' paylaşımı
Özersay'dan 'Yargı bağımsızlığı' paylaşımı
Atalay'dan Kur'an kursu yorumu...
Atalay'dan Kur'an kursu yorumu...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim