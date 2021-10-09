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Başbakan Saner 4 ilçe kongresine katıldı

Ulusal Birlik Partisi'nde 22'nci Olağan Kurultay süreci devam ediyor

09 Ekim 2021 Cumartesi 18:51
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Başbakan Saner 4 ilçe kongresine katıldı
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" UBP'NİN BAŞARISI ÜLKE KALKINMASINA YANSIR...BAŞARACAĞIZ"

Ulusal Birlik Partisi'nde 22'nci Olağan Kurultay süreci devam ediyor. Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke İlçe Kongreleri dün gerçekleştirildi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner 4 İlçe Kongre merkezlerini ziyaret ederek başarılar diledi. Saner 4 kongre ile ilgili açıklamasında " UBP'nin bir kez daha katılımcılık ve demokrasi bakımından da ülkenin lider partisi olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Saner şunları söyledi:

Ulusal Birlik Partisi güçlü olmalıdır. Birlik ve beraberliğini en yüksek seviyeye getirmeli, yönetimde istikrarı sağlamalıdır. Ülkenin UBP'nin başarısına, hizmetlerine ihtiyacı vardır. UBP'nin başarısı demek ülkenin başarısı demektir. Bu ülkeye kalıcı hizmetler veren ve verebilecek olan yegane parti UBP'dir. Ben demokrasimize, partimize kongrelerimizle, kurultay sürecimizle katkı sağlayan herkese bir kere daha candan teşekkürlerimi sunarım.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiErsan Saner22nci Olağan Kurultay
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