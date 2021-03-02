Başbakan Saner Ankara’da

Ankara’da resmi temaslarda da bulunacak olan Başbakan Saner’e ziyaretinde Maliye Bakanı Dursun Oğuz da eşlik ediyor.

Bu çerçevede İstanbul’a giden ve Ankara’ya geçen Başbakan Saner’in Perşembe sabahı ülkeye dönmesi bekleniyor…

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolü, Türkiye Cumhuriyeti’nin Covid- 19 salgını da göz önünde bulundurularak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet bütçesine ve reel sektörüne yapacağı katkıların yanı sıra Ankara kaynaklı alt yapı projelerini de içerecek.

Başbakan Ersan Saner konuyla ilgili açıklamasında, “Türkiye’nin çok değerli ve olumlu katkıları ile 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imza aşamasına gelmesinin Kıbrıs Türk Halkı için büyük önem arz ettiğini” belirtti.

Saner, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilgileri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın değerli katkıları ile 2021 yılını kapsayacak Türkiye Cumhuriyeti- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının imzalanması halkımıza daha güzel, müreffeh günlerin habercisi olacaktır” dedi.









