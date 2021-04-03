Başbakan Saner, Çağatay’ı anma törenine katıldı

KKTC’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay, ölümünün 32. yılında. Girne Karaoğlanoğlu mezarlığında bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mustafa Çağatay’ın ailesi, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ,Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneal Zorlu Topaloğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Tören, saygı duruşu, İstiklâl Marşı ve protokol sırasına göre çelenklerin mezara sunulmasıyla başladı. Daha sonra Çağatay’ın ailesi adına eski bakanlardan Onur Borman ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Başbakan Ersan Saner, Mustafa Çağatay’ın ailesine taziyelerini sundu.





