BAŞBAKAN SANER, EKONOMİK KURUL İLE GÖRÜŞTÜ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisinin ülke ekonomisi üzerine yarattığı etkileri hafifletmek ve Kıbrıs Türk Halkının da refah seviyesini korumak üzere hazırlanan önlemler ve verilecek destekler üzerine çalışmalar yapan Başbakan Ersan Saner, bu bağlamda bugün Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcilerinden oluşan Ekonomik Kurul ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Ekonomik Kurulu oluşturan kuruluşların Başkanları yanısıra, Başbakanlık Müsteşarı, Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı ile Maliye Bakanlığı Koordinatörü de toplantıda hazır bulundu.

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sorunların aşılabilmesine yönelik ekonomik destek paketinin ele alındığı görüşmede aşı konusu dahil Hükümetin alacağı önlemler ve ekonominin canlanması için verilecek desteklere ilişkin görüş ve düşünceler paylaşıldı.