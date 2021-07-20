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Başbakan Saner: Maraşı’ın yaklaşık yüzde 3.4’lük bir kısmı resmen açıldı

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Başbakan Ersan Saner, BRT’deki özel yayına bağlanarak, Maraş açılımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. KKTC halkının Kurban Bayramı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Başbakan, Maraş’la ilgili son atılan adımları değerlendirdi.

20 Temmuz 2021 Salı 13:02
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Başbakan Saner: Maraşı’ın yaklaşık yüzde 3.4’lük bir kısmı resmen açıldı

Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığa gelmesiyle birlikte ezber bozan bir politika sürdürülmeye başlandığını ifade ederek, Bakanlar Kurulu kararıyla Maraşı’ın yaklaşık yüzde 3.4’lük bir kısımına tekabül eden bir alanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği haklar çerçevesinde, müracaat etmeleri durumunda hak sahiplerine takas, tazminat ve iade edilebileceğini belirtti.

Saner, mülklerin gerçek sahiplerinin, KKTC yönetiminde yaşamayı kabul etmeleri halinde, mal tazmin komisyonuna başvurabileceklerini de ifade etti…

Bölgenin mal tazmin komisyonu kararlarına uyularak açılacağını dile getiren Başbakan, “Ancak resmen açılmıştır diyebiliriz. Bakanlar Kurulu kararını, Cumhurbaşkanı halkla paylaştı” dedi.

Taşınmaz Mal Komisyuonu’nun işlevinin nasıl olacağına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başbakan Ersan Saner, Mal Tazmin Komisyonu’na başvuran Rumların takas, tazminat ve iade koşullarını takip edebileceğini, birçok Rum vatandaşının kendi mallarını almak için müracaat edebileceğini kaydetti.

Saner, Maraş’ın genelindeki mallar için de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurallarına bağlı başvurularak ve buna bağlı bir yöntem belirlenerek, süreçlerin belirleneceğini anlattı.

Maraş açılımının artık anlaşmak istemeyen Rum tarafı için farklı bir açılım olduğuna da işaret eden Başbakan, Maraş’ın kamu alanlarının an itibarıtlyla halka açık olduğunu, içindeki Bilalağa Mescidi ve Millet Bahçesi’nin de bu kapsamda açılacağını anımsattı.

Saner, buna bağlı olarak kamusal alanların da birer birer halkın kullanımına açılacağına işaret ederek, izlenecek adımların dışardan da merakla beklendiğini söyledi.

Saner, “Kendi egemenlik haklarımızdaki topraklarda buna uygun politikalar üretmeye devam edeceğiz” dedi.
        
        
       

Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerMaraş
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