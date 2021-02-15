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BAŞBAKAN SANER, MERKEZ BANKASI VE BANKALAR BİRLİĞİ YETKİLİLERİNİ KABUL ETTİ

Başbakan Ersan Saner, Rifat Günay başkanlığındaki Merkez Bankası ve  Olgun Önal başkanlığındaki Bankalar Birliği yetkililerini kabul ederek görüştü.  

15 Şubat 2021 Pazartesi 16:36
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BAŞBAKAN SANER, MERKEZ BANKASI VE BANKALAR BİRLİĞİ YETKİLİLERİNİ KABUL ETTİ

Başbakan Ersan Saner, Rifat Günay başkanlığındaki Merkez Bankası ve  Olgun Önal başkanlığındaki Bankalar Birliği yetkililerini kabul ederek görüştü.  

Başbakanlık’ta yer alan görüşmede, Maliye Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.

Başbakan Ersan Saner, toplantının başında yaptığı açıklamada, genel olarak ülkedeki bankacılık sektöründeki durum ve Covid 19 sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bugünkü toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantı sonucunda ortaya çıkacak fikirlerin, ülkede bankacılık sektörünün ilerlemesi adına bir takım bilgilerin ortaya konmasını sağlayacağına inanç belirten Başbakan Saner, görüşmenin ayrıca halkın elindeki nakidin değerlendirmesi ve hükümetin atacağı adımların şekillendirmesine de katkı koyacağını düşündüğünü dile getirdi.

Başbakan Saner, toplantı sonucunda çıkacak kararların kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

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