BAŞBAKAN SANER, TÜRKİYE'DE ŞEHİT 13 KİŞİ İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Başbakan Ersan Saner, Kuzey Irak’ta Gara bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) tarafından yürütülen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında şehit olan 13 sivil için taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Saner, şehitlere Allah’tan rahmet, Türkiye’ye başsağlığı dileyerek, tüm ülkelerin terörizmi bir an önce ortadan kaldırmak için koşulsuz işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersan Saner tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi: