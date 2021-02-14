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BAŞBAKAN SANER, TÜRKİYE'DE ŞEHİT 13 KİŞİ İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Başbakan Ersan Saner, Kuzey Irak’ta Gara bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) tarafından yürütülen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında şehit olan 13 sivil için taziye mesajı yayımladı.

14 Şubat 2021 Pazar 15:54
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BAŞBAKAN SANER, TÜRKİYE'DE ŞEHİT 13 KİŞİ İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Başbakan Ersan Saner, Kuzey Irak’ta Gara bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) tarafından yürütülen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında şehit olan 13 sivil için taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Saner, şehitlere Allah’tan rahmet, Türkiye’ye başsağlığı dileyerek, tüm ülkelerin terörizmi bir an önce ortadan kaldırmak için koşulsuz işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersan Saner tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi: 

“Anavatan Türkiye’nin Kuzey Irak’ta teröristlere karşı gerçekleştirdiği Kartal-Pençe-2 Harekatının başarı ile sonuçlanması bizleri memnun etmiştir. Ne var ki terör örgütü yine kalleşliğini göstermiş ve 13 sivil kardeşimizi topluca şehit etmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Anavatan Türkiye’ye başsağlığı dileriz. Terörizm tüm insanlığın baş belasıdır ve tüm ülkeler terörizmi bir an önce ortadan kaldırmak için koşulsuz işbirliği yapmalıdır.”

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