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BAŞBAKAN SANER VE HEYETİ ANKARA’DA

Başbakan Ersan Saner, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 15:41
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BAŞBAKAN SANER VE HEYETİ ANKARA’DA

Başbakan Ersan Saner, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.

Başbakan Ersan Saner, Ankara'ya varmasının ardından ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. 

Başbakan olarak göreve başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Ankara'ya gerçekleştiren Saner, Anıtkabir ziyaretinde, Aslanlı Yoldan yürüdü, mozoleye çelenk sundu ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. 

Başbakan Saner'e, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da eşlik etti. 

Başbakan Ersan Saner, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: 

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün Kıbrıslı Türklerin, Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti’nin 24. Hükümetinin Başbakanı olarak manevi huzurunuzdayım. Sizin, ilke ve devrimleriniz ışığında ilerleyen Kıbrıs Türk halkı daima ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul etmiştir.  

Türk Ulusu için ortaya koyduğunuz vizyoner görüşleriniz, değerli şahsınızdan aldığımız şevk ve ilhamla 'Yurtta sulh Cihanda Sulh' şiarıyla gösterdiğiniz doğrultuda ilerlemeye devam etmekteyiz. 

Bugün bizlere düşen görev, düşünceleriniz ve rehberliğinizle ülkemizi daima daha ileri noktalara taşımak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti iş birliği ve dayanışması ile halkımızı daha güzel günlere kavuşturmaktır. 

Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal görevde, ülkemiz, vatanımız, devletimiz ve bayrağımız için her zaman çok çalışacağıma dair sizin manevi huzurunuzda söz veriyorum. 

Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Aziz ruhunuz şad olsun."

Başbakan Saner Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la bir araya gelecek. 

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