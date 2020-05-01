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Başbakan Tatar, 1 Mayıs Bahar ve İşci Bayramı dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre Tatar mesajında, bu yılki İşçi ve Bahar Bayramı’nın Covid-19 nedeniyle çok farklı koşullarda kutlandığına dikkat çekti.

01 Mayıs 2020 Cuma 16:37
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Başbakan Tatar, 1 Mayıs Bahar ve İşci Bayramı dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre Tatar mesajında, bu yılki İşçi ve Bahar Bayramı’nın Covid-19 nedeniyle çok farklı koşullarda kutlandığına dikkat çekti.

Salgın nedeniyle ülkede birçok tedbir alındığını ve halen bu tedbirlerin sürdüğünü belirten Başbakan Tatar, bu koşullarda özveriyle çalışan ve ülke ekonomisine katkı koyan bütün işçilere ve çalışanlara teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere çalışanları ile geldiğini ifade eden Başbakan Tatar, “Salgının sona ermesiyle önümüzdeki süreçte çok daha güzel günler bizleri bekleyecektir” dedi.
Başbakan Tatar, “KKTC’ye hep birlikte sahip çıkmak ve onu geliştirmek ve kendi insanımıza aş, ekmek ve açacağımız çeşitli üretim alanlarında iş imkanı bulmak, onlara gelecek yaratabilmek hepimizin hükümetin ve devletin görevidir. Dolayısıyla bu duygularla bir kez daha İşçi ve Bahar Bayramı’nı kutlarken inşallah önümüzdeki yıl daha sağlıklı koşullarda parklarda, kırlarda ve farklı farklı yerlerde bu bayramı kutlamış olacağız” ifadelerini kullandı.
Tatar, bu yıl korona virüs nedeniyle dünyanın çeşitli yerlerindeki işçi ve çalışanların evlerinde veya farklı yerlerde kapalı olarak 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı’nı kutladığına işaret ederek, “KKTC’de de hala daha izolasyon devam ettiği için piknik alanlarında, parklarda veya kırlarda değiliz ancak evlerimizde ailelerimizle birlikteyiz. Bütün bunlar geleceğimiz ve sağlığımız için. Bu özveriden dolayı herkesi bir kez daha kutlamak istiyorum” diye konuştu.
Başbakan Tatar mesajında, KKTC devletinin her zaman işçisinin ve çalışanının yanında olduğuna vurgu yaparak, şöyle dedi:

“KKTC devleti her zaman işçisinin ve çalışanının yanındadır. Çünkü onların emekleri ve çalışmalarıyla bu ülkede bir takım başarılara hep birlikte imza attık. Çeşitli sektörlerdeki başarılarımız, emeğini fedakarca ortaya koyabilen ve sürekli olarak kendini geliştirerek ülke ekonomisine ve geleceğine yatırım yapan bu insanlarımızla birlikte olmuştur.”
Başbakan Tatar mesajında, birlik ve beraberliğin önemine de işaret ederek, KKTC vatandaşları yanında Anavatan Türkiye ile üçüncü ülkelerden gelen işçilerin de bayramını kutladı.
Başbakan Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik ve evrensel haklara uygun bir şekilde hiçbir ırkçılık ve ayırım yapmadan kendi vatandaşlarımıza ve anavatan Türkiye’den gelen kardeşlerimize ve üçüncü ülkelerden gelen kişilere sahip çıkarak onların da bu ülkede yaptıkları çalışmaları takdir etmek bilinci içerisinde onları da kucaklayarak bütün bu ilişkilerimizi sürdürmekteyiz. Dolayısıyla hem kendi vatandaşlarımızın hem de anavatan Türkiye’den gelen ve yıllardır burada emek veren kardeşlerimizin ayrıca üçüncü ülkelerden gelen insanlarımızın da bayramını kutlamak istiyorum. Onların da KKTC’de her zaman yasalar çerçevesinde iyi ilişkiler içerisinde gerekli saygıyı görmekte olduklarını vurgulamak istiyorum.”

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yurttaş 2020-05-01 16:45:59

Dün dündür..Bugün bugündür misali ..https://gazeddakibris.com/yabanci-ogrencilerden-tatara-irkciligi-pekistirmekle-kalmiyor-baskalarini-da-irkci-olmaya-tesvik-ediyorsunuz/

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Gibri 2020-05-01 17:23:53

Ubp işçi bayramını kutlar ,

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