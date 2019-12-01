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Başbakan Tatar, adaya döndü

01 Aralık 2019 Pazar 14:23
Başbakan Tatar, adaya döndü

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul ve Strazburg’un ardından geçtiği Londra’daki temaslarını da tamamlayarak dün akşam yurda döndü.

Tatar Fransa’nın Strasbourg şehrinde, UBP’nin de üye olduğu Avrupa Parlamentosu Muhafazakârlar ve Reformist Grubu’nun önde gelen isimlerinden Çek Parlamenter Jan Zahradil ile görüştü.

Görüşmede, Ulusal Birlik Partisi ile Avrupa Parlamentosu, Muhafazakârlar ve Reformist Grubu arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde duruldu, ayrıca Avrupa’nın geleceği ve Kıbrıs konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başbakan Tatar, İngintere’nin Başkenti Londra’ya varışının ardından ise Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Tatar daha sonra KKTC Londra Temsilciliği’nde düzenlediği basın toplantısında Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklere seslendi.

Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerine seçme ve seçilme hakkı verilmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli yatırımlar gerçekleştirdiğine de işaret eden Tatar, bunun artması için çaba göstereceklerini kaydetti.

İngiltere’nin Kıbrıslı Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir ülke olduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile her türlü gönül birliği bulunduğunu söyleyen Başbakan Tatar, “Burada olmaktan mutluyum” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması için Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmanın önemine değinen Başbakan, Londra’daki Kıbrıslı Türklerle de temas içerisinde olmanın son derece önemli olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, Londra katıldığı resepsiyonda da Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili de konuştu.
Başbakan Tatar, çözüm konusunda federal bir anlaşmanın pek umut vermediğini belirtti.

Tatar, “Rumların anladığı ile bizim anladığımız arasında dünya kadar fark var. Rumların anladığı Türkiye’nin olmadığı, garantörlüğün sulandırıldığı ve ortadan kalktığı, bizim de yalnız başımıza AB’de birtakım yerlere sürüklenebileceğimiz bir yapıdır. Bunu göz ardı etmemeliyiz” dedi.

Tatar, İngiltere’deki Kıbrıs Türk Dernekleri temsilcileriyle de bir araya geldi.

Başbakan Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından dün akşam İstanbul üzerinden KKTC’ye döndü.

Başbakan’ı ülkeye dönüşünde Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile diğer yetkililer karşıladı.

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