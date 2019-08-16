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Başbakan Tatar: KKTC’de ifade özgürlüğü sorunu yoktur

Başbakan Ersin Tatar, tiyatro sansür iddialarına ilk cevabı BRT’de verdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:30
Başbakan Tatar: KKTC’de ifade özgürlüğü sorunu yoktur

Başbakan Ersin Tatar, BRT’de Özel Yayına katılarak Levent Kutay’ın soruları yanıtlıyor.

Başbakan Tatar ” Bu tiyatro olayını başka yere çekmeye gerek yoktur. Devlettte sözleşmeli bir yazarsın ve devlet adına oynanacaksa herhalde devlet de içeriğine bakar ve görüşünü söyler” dedi.

Başbakan Tatar’ın açıklamaları şöyle:

“Tiyatro sansürü konusunda sözleşmeli olarak alınan birtakım oyuncular Yaşar Ersoy bir oyun üzerine çalışıyorlardı.

Eğitim Bakanına bağlı olduğu için onun da bir görüşü olduğunu düşünüyorum ve bilgi istedim.

Bu bilgi bana henüz ulaşmadı. Eleştirmek için bu kadar hızlı davranmak ne kadar doğru emin değilim.

KKTC demokratik bir ülkedir ve hertürlü görüş farklı mecralardan ifade ediliyor.

Özgür bir ortamdayız ve bu kadar abartıp, meseleyi başka yere çekmek işi başka mecralara çekmektir diye geliyor bana.Amaç nedir. Ortamı daha da germek midir?

Burada hiç kimsenin ifade özgürlüğü sıkıntısı yoktur. Bu tiyatro olayını başka yere çekmeye gerek yoktur. Devlettte sözleşmeli bir yazarsın ve devlet adına oynanacaksa herhalde devlet de içeriğine bakar ve görüşünü söyler.

Bundan daha normal birşey olamaz.

İfade özgürlüğü adına siz orda her istediğinizi çıkıp da yapamazsınız.

Benim Yaşar Ersoya’a sonsuz saygım vardır.

Çok yetenekli bir kişidir.

Bu toplumu bu kadar germeyelim bu haksızlık olur. BU KKTC’ye haksızlık olur.”

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
BaşbakanTatarKKTC
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yurttaş 2019-08-16 12:46:24

Memleket için hayırlı bir iş yapmaya gerek yok(!)..Bütün gün gabak kesseniz de olur....

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KIBRISLI 2019-08-16 13:10:32

beygir hoşaftan ne anlar :)))

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dervis 2019-08-16 15:42:52

devlet sorumlulugunda olan kurumlari kontrol edecekse ilk siralara girecek cok yer var tatar..hikaye okuma..night clublardan basla, devlet dairelerinden hastanelere dogru gel istersan bir..

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