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Başbakan Üstel: Hayat pahalılığının verilmesi için çalışmalar başladı

03 Haziran 2022 Cuma 12:28
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Başbakan Üstel: Hayat pahalılığının verilmesi için çalışmalar başladı

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temaslarını Kıbrıs Postası’na değerlendirdi. Rusya-Ukrayna savaşı ve TL’nin değer kaybına değinen Üstel, hükümet olarak bu konuları masaya yatırdıklarını ilgili örgütlerle görüştüklerini söyledi.

Verileri Ankara’ya ilettiklerini belirten Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ve bütün sorunları özetlediklerini kaydetti.

İş insanlarının Ankara kökenli ihalelere katılmaları için Ankara’da bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade eden Üstel, ihalelerin büyük bir bölümünün ise KKTC’de çıkmasına olanak sağladıklarını söyledi.

“Savunma bütçesine 510 milyon TL ve turizmcilere bir kaynak ülkemize gelerek bugün serbest kaldı. Gençlerimiz ve sporcularımız için de, daha önceki projelerimiz için de gerekli açılımlar yapıldı” şeklinde konuşan Üstel, ileriki günlerde sıcak paranın akmaya başlayacağını söyledi.

Hayat pahalılığının verilmesi için çalışmalarının da başladığına vurgu yapan Üstel, önlerindeki hafta Türkiye’den gelen heyetin buradaki heyetle çalışma yapacağını ifade etti.

Geçiş noktalarındaki girişleri kolaylaştırmak için bir çalışma yaptıklarını da hatırlatan Üstel, “Kara kapılarında giren güneyde yaşayan ya da hava yoluyla güneye giden insanlarımız kapıların iyileştirmesi için çalışma yapacağız” dedi.

Uçak bilet fiyatlarının aşağıya inmesi için de çalışma başlattıklarını ifade eden Üstel, havayolu şirketlerinden Ercan’a daha fazla uçak indirmelerini talep ettiklerini ifade etti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasının Cumhuriyet Meclisi’ne sunulması konusuyla ilgili de konuşan Üstel, partisinin grup toplantısında bunun değerlendirileceğini söyledi.

İleriki günlerde Özersay ile görüşeceğini ve Özersay’ın kararını UBP Meclis Grubu’na ileteceğini kaydetti.

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