Başbakanlık'tan kamuda izin açıklaması

Başbakanlık, kamuda yarın idari izin olmadığını açıkladı.
Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, idari iznin sadece bugün için geçerli olduğu belirtildi.
Başbakanlık, yarın sadece ilk ve orta dereceli okulların izinli olduğunu kaydetti.
Başbakanlık, kamuda yarın idari izin olmadığını açıkladı.
Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, idari iznin sadece bugün için geçerli olduğu belirtildi.
Başbakanlık, yarın sadece ilk ve orta dereceli okulların izinli olduğunu kaydetti.
Zaten bu memlekete özel sektörü düşünen yok her ne olsa kamuya tatil kamuya 13magas biz i insan yerine koyan yok
Sirf birilerine yaranmak ve cumhurbaskanligina yatirim icin, yani ozel sektore izin vermemek icin, konusmaktan aciz basbakan bozuntusu, yavsak, ciger bes para etmeyen kopek bu karari aldi.
Bu memlekete özel sektörde çalışanı hiçe sayiyolar her ne olsa kamuya sanki biz insan değiliz biz magradami yaşıyoruz