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Başbakanlık'tan kamuda izin açıklaması

08 Ocak 2020 Çarşamba 17:00
Başbakanlık'tan kamuda izin açıklaması

Başbakanlık, kamuda yarın idari izin olmadığını açıkladı. 

Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, idari iznin sadece bugün için geçerli olduğu belirtildi. 

Başbakanlık, yarın sadece ilk ve orta dereceli okulların izinli olduğunu kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
Başbakanlı
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Çiğdem 2020-01-08 20:10:16

Zaten bu memlekete özel sektörü düşünen yok her ne olsa kamuya tatil kamuya 13magas biz i insan yerine koyan yok

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Hasan 2020-01-08 21:01:18

Sirf birilerine yaranmak ve cumhurbaskanligina yatirim icin, yani ozel sektore izin vermemek icin, konusmaktan aciz basbakan bozuntusu, yavsak, ciger bes para etmeyen kopek bu karari aldi.

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Çiğdem 2020-01-08 20:12:09

Bu memlekete özel sektörde çalışanı hiçe sayiyolar her ne olsa kamuya sanki biz insan değiliz biz magradami yaşıyoruz

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