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Başhekim'in test sonucu bekleniyor

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid 19 endişesi devam ediyor.

13 Aralık 2020 Pazar 19:45
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Başhekim'in test sonucu bekleniyor

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid 19 endişesi devam ediyor.

Ustabaşı Kemal Oktar’ın pozitif sonucunun ortaya çıkmasının ardından izole edilen ve temaslı olduğu bilinen Başhekim Adil Özyılkan’ın ateşi yükseldi.

Öğleden sonra yüksek ateş şikayet ile hastaneye gelen Özyılkan’a PCR yapıldı, sonucu bekleniyor.

Özyılkan’ın tomografisi çekildi, ciğerlerinin temiz olduğu ve ilk etapta Covid 19 tanısı koymak için erken olduğu belirtildi.

Özyılkan’ın pozitif olduğuna yönelik bazı internet sitelerinde yer alan haberlerin yalan olduğu, henüz PCR sonucunun çıkmadığı vurgulandı. Özyılkan halen tedbir amaçlı hastenede bulunuyor.

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