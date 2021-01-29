Başhekim pozitif çıktı

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci'nin bugün yapılan PCR testi pozitif çıktı.

Birinci tedavi altına alındı.

Özellikle Girne’de artan vakalar Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’ne sıçradı.

Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci’nin sabah saatlerinde temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini izole etmesinin ardından yapılan PCR Testi pozitif çıktı.

Cerrahi servisinde görevli sorumlu hemşirenin pozitif çıkmasının ardından izole olan Birinci, kontrol amaçlı yaptırdığı testinin ardından pozitif tanısı ile Lefkoşa'ya geldi.

Akçiçek Hastanesi’ndeki bu gelişmenin ardından hastanedeki birçok işlemin askıya alındığı öğrenildi.

Özellikle 65 yaş üstü hastaların aşılanması ve ilaç işlemleri sağlık ocaklarına kaydırıldı.

Temaslı diğer doktorların da izole olması nedeniyle hastanedeki birçok hizmet aksadı. Yeni isimlerin de temaslı olarak takip edildiği belirtildi.