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Başhekim pozitif çıktı

Özellikle Girne’de artan vakaların ardından Girne Akçiçek Hastanesi’nde de pozitif vakalar baş göstermeye başladı.

29 Ocak 2021 Cuma 13:36
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Başhekim pozitif çıktı

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci'nin bugün yapılan PCR testi pozitif çıktı.

Birinci tedavi altına alındı.

Özellikle Girne’de artan vakalar Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’ne sıçradı.

Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci’nin sabah saatlerinde temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini izole etmesinin ardından yapılan PCR Testi pozitif çıktı.

Cerrahi servisinde görevli sorumlu hemşirenin  pozitif çıkmasının ardından izole olan Birinci, kontrol amaçlı  yaptırdığı testinin ardından pozitif tanısı ile Lefkoşa'ya geldi.

Akçiçek Hastanesi’ndeki bu gelişmenin ardından hastanedeki birçok işlemin askıya alındığı öğrenildi.

Özellikle 65 yaş üstü hastaların aşılanması ve ilaç işlemleri sağlık ocaklarına kaydırıldı.

Temaslı diğer doktorların da izole olması nedeniyle hastanedeki birçok hizmet aksadı. Yeni isimlerin de temaslı olarak takip edildiği belirtildi.

Son Güncelleme: 29.01.2021 15:20
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