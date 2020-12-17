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Başhekimlik: Ameliyatlar sayısı azaltılarak devam edecek

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, ameliyatların durdurulmasının söz konusu olmadığını, ameliyatların önlemler çerçevesinde sayısı azaltılarak devam edeceğini duyurdu

17 Aralık 2020 Perşembe 16:43
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Başhekimlik: Ameliyatlar sayısı azaltılarak devam edecek

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm bölümleri ve ekibiyle halka hizmet verdiğini, ameliyatların durdurulmasının söz konusu olmadığını, ameliyatların önlemler çerçevesinde sayısı azaltılarak devam edeceğini duyurdu. 

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimlik Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını konusunda hastaların ve sağlık çalışanlarının korunması için daha sert önlemler alınacağını, belirten Başhekimlik, tüm adanın kalbi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin halka hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, dün dışardan bulaş olup pozitif çıkan personellerinin temaslılarından iki personelin daha pozitif olduğunun ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Covid -19 temas ekibi tarafından iki  personelimizin temaslıları temas ekibi tarafından izole altına alınmıştır. Sağlık çalışanlarımızı ve hastalarımızı korumak adına Başhekimlik tarafından daha sıkı önlemler alınmaya başlanmıştır. Hastanemizde çalışan  tüm hizmetler devam etmektedir. Ameliyatların durdurulması söz konusu değildir .Ancak ameliyatlarımız önlemler çerçevesinde sayısı azaltılarak devam edecektir.”

Hastanede çalışan tüm  personele rutin olarak  PCR testleri yapıldığına dikkat çeken Başhekimlik, hastanede yapılan PCR testlerinde herhangi bir başka pozitif vakaya rastlanmadığını kaydetti.

Başhekimlik, Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm bölümleri ve ekibiyle halka hizmet verdiğini kamuoyuyla paylaştı.

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