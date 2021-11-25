Basın camiasının sevilen ismi Burhan Canbaz'ın babası hayatını kaybetti

Burhan Canbaz acı haberi sevenleriyle sosyal medya hesabı üzerinden şu şekilde duyurdu:

Babam, Mehmet Canbaz, Rize Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde gördüğü Kovid 19 tedavisi sonrası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (26 Kasım) Rize, Muradiye Beldesi, Kömürcüler Köyü, Soğuksu Camiinde kılınacak ikindi namazı sonrası defnedilecektir. Tüm akraba, dost ve sevenlerimize duyurulur.

Tedavisi boyunca onu hayatta tutmak için canla başla çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.