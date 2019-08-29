Basın-Sen Olağan Genel Kurulu 31 Ağustos’ta

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, gerçekleştirilecek olan Genel Kurula çağrı yaparak, tüm üyelerin katılım göstererek, oy kullanmalarını talep etti.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre Kişmir, şunları kaydetti;

“Basın-Sen olarak 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası 1 Şair Nedim Sokak- Çağlayan adresinde Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Bu doğrultuda tüm üyelerimizin anılan gün ve saatte belirtilen adreste hazır bulunarak sendikaların sahip çıkmalarını rica ederiz.’’