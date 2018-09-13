Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94314
ALTIN
239.996
DOLAR
6.1588
STERLİN
8.1011
EURO
7.2050
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
iPhone XS Max mi Galaxy Note 9 mu?
iPhone XS Max mi Galaxy...
Astronotlarla havada yarıştı!
Astronotlarla havada yarıştı!
Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı
Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı
Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus V6 satışa çıktı
Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus...

Basın-Sen ve KTÖS’ten İçişleri Bakanına eleştiri

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Ankara ziyaretinde açıkladığı “adli yardımlaşma, terör suçları ve organize suçlarla mücadelede işbirliği” konularında atılan adımları eleştirdi.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:32
Basın-Sen ve KTÖS’ten İçişleri Bakanına eleştiri

İki sendika, “Ankara’nın Kıbrıslı Türkleri susturarak, adadan kaçırmayı hedef seçtiğini; Ankara’ya çağrılan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a dayatma yapıldığını, Baybars’ın da buna boyun eğdiğini” iddia etti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ile KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, ortak yazılı açıklamalarında, “Türkiye’de ne varsa sizde de olacak siyasetine dayalı olarak” terör yasası düzenleyerek Kıbrıslı Türk muhalif kesimleri baskı altına almaya yönelik girişim ve söylemlerin sürdüğünü savundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük sorumlulukları dışında hareket etmeye devam ettiği iddia edilen açıklamada, nüfus taşıma yanında Türkiye’deki muhalif kesimleri susturma yöntemlerinin Kuzey Kıbrıs’ta da uygulanmaya çalışıldığı savunuldu.

Basın-Sen ve KTÖS açıklamasında, Afrika gazetesine Ankara’da dava açılması da örnek gösterilerek TC Lefkoşa Büyükelçisi’nin açıklamaları ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars eleştirildi.

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Anlaşılan odur ki, sekiz aydan beri protokol gereği kendi kurduğu siyasi yapıya taahhüt ettiği mali desteği dahi vermeyen Ankara hükümeti, TL kullanmadan dolayı yaşanan enflasyonla Kıbrıslı Türkleri fakirleştirirken, şimdi de yeni bir strateji ile Kıbrıslı Türkleri susturarak adadan kaçırmayı stratejik hedef olarak seçmiştir. Bilinmelidir ki, bu dayatmalara karşı uluslararası hukukun bize kazandırdığı Kıbrıslı Türk kimliği çerçevesinde her türlü demokratik ve hukuksal mücadele verilecektir.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
BASIN-SENKTÖSİçişleri BakanıEleştiriAyşegül BaybarsGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: Ülkeye gelen turistlerin en büyük şikayeti çevre kirliliği
Ataoğlu: Ülkeye gelen turistlerin en büyük şikayeti çevre kirliliği
LTB’den sokaktaki hayvanlar için yoga etkinliği
LTB’den sokaktaki hayvanlar için yoga etkinliği
“Montessori eğitimi çocuğu travmasız hayata hazırlar”
“Montessori eğitimi çocuğu travmasız hayata hazırlar”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim