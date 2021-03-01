“BASIN SUSMAZ SUSTURULAMAZ”

Yazılı açıklama yapan BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat, “Liberal yapıya göre basın, devleti kuran, yargı, yasama, yürütme, kuvvetinden sonra dördüncü kuvvettir. Söz konusu dördüncü kuvvet olan basın, halkın vicdan ve mantık mahkemesinde üç kuvveti denetleyip demokrasiyi sağlayan olgudur” ifadelerini kullandı.

“Eğer bir devlette basın susturulursa, o millet susar, o gelecek söner, o demokrasi biter. Son zamanlarda demokrasimizin ne kadar yara aldığını hep birlikte görüp yaşıyoruz” diyen Kanat, demokrasiyi hem yaralayan hem yaralatanların bunun böyle gitmeyeceğini bilmesi gerektiğini söyledi.

Gelecek kuşaklara demokratik ve çağdaş bir toplumu borç bildiklerini kaydeden Kanat, “Bu sebeple basın olarak susmadık susmayacağız.” dedi.