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BASS, Li-Koop'ta grev ile yargı kararının kaldırılmak istendiğini savundu

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde (Li-Koop), mahkeme kararıyla  toplu iş sözleşmesine ara emri alınmasına karşın, grev ile yargı kararının kaldırılmak istendiğini savundu.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:49
BASS, Li-Koop'ta grev ile yargı kararının kaldırılmak istendiğini savundu
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BASS Başkanı Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada ” Li-Koop’ ta yetkili sendikanın  BASS olduğunu, hukuk mücadelesi sonucunda  Li-Koop ile Çağ-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine ara emri kararı alındığını” kaydetti.

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Yeltekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yerel  basında açıklama yapan Çağ-Sen yetkilisi yetkisiz ve yasa dışı olarak imzalamış olduğu toplu iş sözleşmesi yargı tarafından ara emri ile durdurulduğunu görmezden gelerek sanki haklıymış gibi Li-Koop Ltd’te süresiz grev kararı almıştır. Grev bir haktır ama gerekçesi önemlidir.”

Yeltekin, gelinen noktada Li-Koop Ltd ile Çağ-Sen sendikasının imzaladığı  toplu iş sözleşmesinin  yasal mevzuatlara aykırı bulunduğunu belirterek, “Li-Koop  Ltd’te yetkisiz, yasal mevzuata aykırı imza atanların halkın en güzel kuruluşlarından ve değerlerinden olan Li-Koop Ltd’i ve Li-Koop Ltd çalışanlarını sonu gelmeyen maceraya itmektedir. Nerede görüldü grev ile yargı kararı kaldırmak” ifadelerine de yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
BASS
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