BASS, Li-Koop'ta grev ile yargı kararının kaldırılmak istendiğini savundu

BASS Başkanı Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada ” Li-Koop’ ta yetkili sendikanın BASS olduğunu, hukuk mücadelesi sonucunda Li-Koop ile Çağ-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine ara emri kararı alındığını” kaydetti.

Yeltekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yerel basında açıklama yapan Çağ-Sen yetkilisi yetkisiz ve yasa dışı olarak imzalamış olduğu toplu iş sözleşmesi yargı tarafından ara emri ile durdurulduğunu görmezden gelerek sanki haklıymış gibi Li-Koop Ltd’te süresiz grev kararı almıştır. Grev bir haktır ama gerekçesi önemlidir.”

Yeltekin, gelinen noktada Li-Koop Ltd ile Çağ-Sen sendikasının imzaladığı toplu iş sözleşmesinin yasal mevzuatlara aykırı bulunduğunu belirterek, “Li-Koop Ltd’te yetkisiz, yasal mevzuata aykırı imza atanların halkın en güzel kuruluşlarından ve değerlerinden olan Li-Koop Ltd’i ve Li-Koop Ltd çalışanlarını sonu gelmeyen maceraya itmektedir. Nerede görüldü grev ile yargı kararı kaldırmak” ifadelerine de yer verdi.