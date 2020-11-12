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Başsavcı Sarper Altıncık: “Şener Elcil ile ilgili gerekli incelemeyi ivedilikle yapacağız”

Cumhurbaşkanı Tatar, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in Rum lider Anastasiadis’e hitaben basına yaptığı yazılı açıklamasına ilişkin KKTC Başsavcılığı tarafından gerekli incelemenin yapılmasını istedi, Başsavcı Altıncık ise, gerekli incelemeyi ivedilikle yapacağını söyledi.

12 Kasım 2020 Perşembe 16:11
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Başsavcı Sarper Altıncık: “Şener Elcil ile ilgili gerekli incelemeyi ivedilikle yapacağız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başsavcısı Sarper Altıncık’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başsavcı Sarper Altıncık’la gerçekleştirdiği görüşmede, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in Rum lider Anastasiadis’e hitaben basına yaptığı yazılı açıklamada öğretmenlik görevini ve KTÖS Genel Sekreterlik makamını kötüye kullanarak siyasi faaliyette bulunduğunu ifade etti.

Bahse konu açıklamada, Elcil’in sarf ettiği gerçek dışı ve kötü niyetli ifadelerinin şahsını olduğu kadar, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını da yıpratmaya yönelik bir saldırı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Devlet’e yapılan saldırının kabul edilemez bir davranış olduğunu belirterek, KKTC Başsavcılığı tarafından gerekli incelemenin yapılmasını istedi.

Başsavcı Altıncık ise, gerekli incelemeyi ivedilikle yapacağını söyledi.

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