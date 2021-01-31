Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden almış
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden...
"Seninle işim bitmedi, senin kanın akmadı"
"Seninle işim bitmedi, senin kanın...
Silahını çekti, dehşet saçtı
Silahını çekti, dehşet saçtı
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
Flaş Haber
25 pozitif vaka daha!
Kapat

Baybars : Bu hastalık bizi yenemeyecek

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabından, ülkenin koronavirüsle mücadele içinde bulunduğu durumu değerlendirerek önerilerde bulundu.

31 Ocak 2021 Pazar 11:50
669 Okunma
Baybars : Bu hastalık bizi yenemeyecek

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabından, ülkenin koronavirüsle mücadele içinde bulunduğu durumu değerlendirerek önerilerde bulundu.

Baybars" Çok zorlu bir süreçten geçeceğiz. Ama birlikte bu sıkıntıları da aşacağız. Biz kazandığımız tüm deneyimi, yönetenlerle ve halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu hastalık bizi yenemeyecek. En sonunda başaracağız ve kazanacağız. Covid değil" ifadelerini kullandı.

Baybars'ın açıklaması şöyle: 

Ülkemiz bir kez daha, yeni bir COVID-19 salgın dalgası ile karşı karşıyadır. Hükümette yer aldığımız dönemde, bizler de böylesi bir süreçle yüzleşmiş, üstelik daha önce deneyimlenmemiş bu krize tüm dünya gibi hazırlıksız yakalanmıştık. Ancak süreç bizi eğitti. Kararlarımızı zamanında, yalpalamadan, doğru şekilde ve doğru zamanlarda almamız hem halkımızı hem ülkemizi salgından korudu. Atılan doğru adımlar, bizi çok uzun bir süre, dünyanın en sağlıklı ülkeleri arasında tuttu. Şimdi yeni bir dalgadan, yeni bir hükümetle geçiyoruz. Bu yeni dönemde yaşadıklarımız bize, alınması gereken kararların doğru şekilde ve zamanda alınmadığında, hastalığın nasıl agresifleşecebileceğini, sağlık sisteminin nasıl çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını net bir şekilde göstermektedir. Süreç bize, her konuda olduğu gibi, bu konuda da, ben bilirim, ben yaparım mantığının iki haftada nasıl duvara tostladığını da göstermiştir. Bu noktada, hükümette olmasak dahi, gerek bir vatandaş olarak gerekse bu süreçleri deneyimlemiş bir yönetici olarak, ülkeyi yönetenlere şu noktaları yeniden hatırlatmakta ülkem adına bir fayda görmekteyim: - Kararlarınızı, kendi aklınıza göre değil, bilime ve uzmanların vereceği raporlara göre üretin. Aldığınız kararlardan dönmeyin, yalpalamayın, herkesi memnun etmeye çalışmayın. - Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ortaya koyduğu kararları dikkate alın. Onlarla tartışmayın tam tersine işbirliği yapın. - Kapanma süreçlerinde, evlerine kapanmış, yalnız yaşayan veya sağlık sorunları yüzünden rutin ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan insanlar çok olacak, ivedilikle bu insanlara erişim adına bizim yaptığımız gibi ciddi bir organizasyon oluşturun. - Daha once kurduğumuz, ihbar ve ihtiyaç hatlarını aktif hale getirin. 7/24 çalışmalarını sağlayın. - Kamusal alanların ve açık olan sektörlerin, hijyen ve temizliği son derece önemlidir. Bu konu ile alakalı ciddi bir organizasyon sorunu var. Bizim dönemimizde kurulan organizasyon mantığına dönün. - İlçe emniyet kurullarını güçlendirin, toplumla zamanında günlük bilgi sağlayın. - Cezaevinde, Covid sebebi ile yüz yüze görüşmeler yasaklandığından, Tutuklu ve hükümlülerin online görüş yapmalarına olanak sağlayacak bir sistem oluşturmuştuk. Onu yeniden başlatın. - İlerleyen günlerde, çok sayıda iaşe yardımı talebi gelecek. Şimdiden tüm hazırlıklarınızı tamamlayın. İhtiyaçlı insanları mağdur etmeyin. Daha once toplanan veriler ışığında bu insanlara once siz ulaşın. - Bu süreçte gün kazanıp gün harcayanların yaşadıkları kayıpları telafi edin. Bizim dönemimizde ihtiyaçlı bu kesimlere yapılan ödemelerin süresini uzatın. Ülkenin sınırlı kaynaklarını her kesimle ortak paylaşın. - Özellikle kapalı olan sektörlerdeki çalışanlara maaş vb destekleri tekrar vermeye başlayın. Çok zorlu bir süreçten geçeceğiz. Ama birlikte bu sıkıntıları da aşacağız. Biz kazandığımız tüm deneyimi, yönetenlerle ve halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu hastalık bizi yenemeyecek. En sonunda başaracağız ve kazanacağız. Covid değil #halkkazanacak

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞBAKAN SANER GİAD HEYETİNİ KABUL ETTİ
BAŞBAKAN SANER GİAD HEYETİNİ KABUL ETTİ
Alayköy’de yangın ve patlama; 1 ağır yaralı
Alayköy’de yangın ve patlama; 1 ağır yaralı
EVREN, LEFKE’DE FIRTINADAN ZARAR GÖREN BÖLGELERİ ZİYARET ETTİ
EVREN, LEFKE’DE FIRTINADAN ZARAR GÖREN BÖLGELERİ ZİYARET ETTİ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim