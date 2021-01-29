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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel kendini izole altına aldı

Üstel: Girne Akçiçek Hastanesi’nde dün Covid-19 aşısı olduktan sonra, kısa süreli olarak görüştüğüm Başhekimimizin PCR testinin bugün pozitif çıkmasının ardından temaslı oluşum nedeniyle kendimi izole altına almış bulunuyorum.

29 Ocak 2021 Cuma 21:20
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel kendini izole altına aldı

Üstel'in paylaşımı şöyle:

Sevgili vatandaşlarım, değerli dostlarım;

Girne Akçiçek Hastanesi’nde dün Covid-19 aşısı olduktan sonra, kısa süreli olarak görüştüğüm Başhekimimizin PCR testinin bugün pozitif çıkmasının ardından temaslı oluşum nedeniyle kendimi izole altına almış bulunuyorum.

Salgını daha kısa sürede kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek için temel kurallardan bir tanesi de temaslıları tespit etmektir.

Bu nedenle temaslı olduğunu bilen kişilerin temel görevlerinden biri temaslı olduğunu Sağlık Bakanlığı’na bağlı temaslı ekibine bildirmektir. Lütfen bu kişiler kendilerini gizlemesin. Bu bir vatandaşlık ve insanlık görevidir.

Bu süreçte özellikle halkımız ve en önemlisi insanlık için gösterdikleri üstün hizmetlerden dolayı sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.

Virüse karşı toplum sağlığını korumaya çalışan fedakar sağlık çalışanlarımız yaklaşık bir yıldır mücadelenin en ön safında yer alıyor. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz ve tüm hastane personelimiz yoğun emekler harcıyor.

Salgının ülkemizde ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden sabırla çalışan, ailesinden, çocuklarından, sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarına minnettarız. Onlar bu ülkenin gururudur, yaptıkları büyük özveri paha biçilemezdir. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz.

Bu bağlamda sağlık çalışanlarımıza yapacağımız en büyük destek, onların yaptığı uyarıları dikkate almak olacaktır. Korunmak ve salgının önlenmesi için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tüm halkımızın uymasını istiyoruz.

Bakanlar Kurulumuzun Covid-19 önlemlerine yönelik aldığı kararlara halkımızın harfiyen uyması büyük önem arz etmektedir.

Unutmayalım; Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bu hastalıkla mücadelenin en temel koşulu korunup korumaktır. Sevdiklerimizi koruyalım, önlemlere uyalım.

Tedbirlere uyarak Covid-19'u yeneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

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