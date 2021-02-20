Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Resmiye Canaltay getirildi

Başbakan Ersan Saner, kabinesinde değişiklik yaptı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı, yerine Ünal Üstel atandı. Üstel’den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ise UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay getirildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, onayına sunulan kabine değişikliğini onayladı.

Saner’in açıklaması şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi halkımıza başarıyla hizmet edebilecek zengin kadroya sahip bir partidir. Sayın Ali Pilli 20 aya yakın bir süredir Sağlık Bakanı olarak halkımıza değerli hizmetler vermiştir. Kendisine hizmetlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederim. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkileyen pandemi ülkemizde de yaşamı önemli ölçüde etkiler hale gelmiştir. Gelinen bu noktada bir nöbet değişiminin hem Sayın Pilli hem de ülkemiz için yararlı olacağını düşündüğüm için kabinede değişikliğe gidilmesini uygun buldum.

Yıllarca halkımıza bir sağlıkçı ve Bakan olarak hizmet veren Sayın Üstel de inanıyorum ki yeni görevini başarı ile yapacaktır. Partimize çok uzun yıllar her kademede hizmet veren Sayın Resmiye Canaltay’ın da birikimleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda başarılı olacağına güveniyorum.

Hep belirtiğim üzere bizim hedefimiz, Devletimizin yaşatılıp, yüceltilmesi, bir an önce salgın sürecini atlatmamız ve ülkemizi layık olduğu ekonomik gelişmişlik seviyesine en kısa sürede ulaştırmaktır. Bütün çabalarımız ve yaptıklarımız buna yöneliktir. Halkımızın bilgisine getirir, en derin saygı ve sevgilerimi sunarım.”

RESMİYE CANALTAY KİMDİR?

Cumhuriyet Meclisi internet sayfasındaki bilgiye göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Resmiye Canaltay, 1961’de Gazimağusa’da doğdu. İlkokulu Ankara’da okudu. Namık Kemal Lisesi’nden mezun olduktan sonra işletme alanında üniversite eğitim gördü. DAÜ iletişim Fakültesi’nde iletişim alanında master yaptı.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun kızı olan Canaltay, küçük yaşlardan itibaren UBP’nin içinde aktif bir şekilde bulundu. 4 dönem UBP Gazimağusa Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 2 dönem ise Parti Meclisi üyeliğine seçildi. Uzun yıllar iş kadını olarak turizm alanında faaliyet gösterdi. Bir dönem Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanlığı yaptı. Birçok ülkede turizm fuarları ve çeşitli seminerlere katıldı. Gazimağusa’nın bir marka kent olması için uğraş veren “Antik Mağusa Vakfı’nın” üyesi ve kurucu başkanlığı yaptı.

7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Gazimağusa Milletvekili olarak seçildi.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Resmiye Canlatay İngilizce biliyor.