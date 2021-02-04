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BAYRAKTAR: “İŞİN CİDDİYETİNİ HERKES ANLAMALI”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

04 Şubat 2021 Perşembe 10:29
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BAYRAKTAR: “İŞİN CİDDİYETİNİ HERKES ANLAMALI”

ÖZEL HABER

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.
Nüfusa endekslendiğinde 100 vakanın çok fazla olduğunu söyleyen Bayraktar,  “Test sayısını artırmak açık ve kapalı dönemde de aynı gereksinimdir. Biz eğer kapalıysak PCR sayısını maksimuma çıkaralım. Kapanmanın asıl amacı da budur” dedi.
Bölgelerdeki vaka dağılımlarını da yorumlayan Bayraktar, “ ‘Bir yerde vaka var mı, yok mu?’ görmek için oraya bakmanız gerekir. Orada test yapmazsanız vaka da görmezsiniz. Test sayısını olabildiğince artırmaya çalışıyoruz. Şu an hem özelden, hem devletten hizmet alımıyla bu testleri artırıyoruz. Vakalar arttıkça performansımızı aynı tutmak için çok çalışıyoruz, personeller olarak. Biz 21 gün blok kapanmaktan bahsediyoruz. Baktığımız zaman 100 yataklı Acil Durum Hastanesi bizim için umut vericiydi, ancak bu performansla 3-4 gün ancak dayanır. Bu işin ciddiyetini, devletle birlikte halkta anlaması gerekir. Veriler de şeffaf bir şekilde halkla paylaşılmalı. An itibariyle Türkiye’den çok daha kötü durumdayız. Nüfus belli, oran belli. İşbirliği yapmak zorundayız. Bizim temel beklentimiz, hükümetin, halkı işbirliğine davet edecek veri bilgilerinin açıklamalarıdır. Ben inanıyorum ki herkes işbirliğine açıktır. Daha önce de yaptık ve oldu” dedi.

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Dr. Nesil Bayraktar
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