Bayraktar Pınarlı Köyü’nü ziyaret etti...

Serdarlı Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Salih Bayraktar ve Belediye Meclis üyesi adayları, Pınarlı köyünü ziyaret ederek yurttaşlarla buluştu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Bayraktar yurttaşlarla yaptığı sohbetlerde geçtiğimiz dönem Pınarlı’da yapılan icraatları ve projelerini anlattı.

“Biz göreve geldiğimiz zaman Pınarlı’da her yağmur yağdığında belli bölgelerde su baskınları yaşanıyor ve daha da vahimi bu bir kadermiş gibi algılanıyordu. Yaptığımız su kanalları ve dere ıslahı ile yağmur Pınarlı’da çile olmaktan çıktı. Doğanın bereketi ile insanımızın huzuru buluştu” diyen Bayraktar, atıl ve bakımsız olan muhtarlık binasının da çok amaçlı bir sosyal aktivite merkezine dönüştürüldüğünü ifade etti.

Bir diğer önemli adımın da Organize Ağıllar Bölgesi’ndeki su şebekesinin yenilenmesi ile hayvancılara su sağlanması olduğunu belirten Bayraktar, “her köyümüzde olduğu gibi ova yollarımıza köprü yapılması, yollarımızın asfaltlanması ile yol güvenliğini artırıcı tedbirlerde bulunduk. Köy muhtarımızın ve köy halkımızın talepleri ve Vakıfları İdaresi ile yapılan işbirliği ile köyümüze camii yapımına da başladık” dedi.

PINARLI MEYDAN PROJESİ

“Yaptıklarımız ortada, halkımız memnun, hizmet için varız, hizmete devam” şeklinde konuşan Bayraktar, yurttaşların çok daha iyi hizmetleri alma hakkı olduğunu, kendilerinin de bu hizmetleri artırmak için var olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dört yıl boyunca hayata geçirilecek projeleri de aktaran Serdarlı Belediyesi Başkanı Salih Bayraktar, ilk adımının geçmiş hükümet döneminde yarım kalan Pınarlı-Serdarlı yolunun önümüzdeki dönemde hükümet ile işbirliği içerisinde hayata geçirilmesini sağlamak olacağını söyledi.

Bayraktar, ana caddenin kaldırım projesi ile modern bir çehreye dönüşmesi ve Pınarlı’nın tarihi ve bugünkü modern yapısını yansıtacak meydan projesinin de hayata geçirilecek önemli işlerden biri olduğunu belirtti.