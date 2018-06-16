Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
194.645
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2831
EURO
5.5009
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Bayraktar Pınarlı Köyü’nü ziyaret etti...

Serdarlı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Bayraktar Pınarlı Köyü’nü ziyaret etti...

16 Haziran 2018 Cumartesi 00:13
Bayraktar Pınarlı Köyü’nü ziyaret etti...

Serdarlı Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Salih Bayraktar ve Belediye Meclis üyesi adayları, Pınarlı köyünü ziyaret ederek yurttaşlarla buluştu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Bayraktar yurttaşlarla yaptığı sohbetlerde geçtiğimiz dönem Pınarlı’da yapılan icraatları ve projelerini anlattı.

“Biz göreve geldiğimiz zaman Pınarlı’da her yağmur yağdığında belli bölgelerde su baskınları yaşanıyor ve daha da vahimi bu bir kadermiş gibi algılanıyordu. Yaptığımız su kanalları ve dere ıslahı ile yağmur Pınarlı’da çile olmaktan çıktı. Doğanın bereketi ile insanımızın huzuru buluştu” diyen Bayraktar, atıl ve bakımsız olan muhtarlık binasının da çok amaçlı bir sosyal aktivite merkezine dönüştürüldüğünü ifade etti. 

banner39
Bir diğer önemli adımın da Organize Ağıllar Bölgesi’ndeki su şebekesinin yenilenmesi ile hayvancılara su sağlanması olduğunu belirten Bayraktar, “her köyümüzde olduğu gibi ova yollarımıza köprü yapılması, yollarımızın asfaltlanması ile yol güvenliğini artırıcı tedbirlerde bulunduk. Köy muhtarımızın ve köy halkımızın talepleri ve Vakıfları İdaresi ile yapılan işbirliği ile köyümüze camii yapımına da başladık” dedi. 

PINARLI MEYDAN PROJESİ 

“Yaptıklarımız ortada, halkımız memnun, hizmet için varız, hizmete devam” şeklinde konuşan Bayraktar, yurttaşların çok daha iyi hizmetleri alma hakkı olduğunu, kendilerinin de bu hizmetleri artırmak için var olduğunu söyledi. 

Önümüzdeki dört yıl boyunca hayata geçirilecek projeleri de aktaran Serdarlı Belediyesi Başkanı Salih Bayraktar, ilk adımının geçmiş hükümet döneminde yarım kalan Pınarlı-Serdarlı yolunun önümüzdeki dönemde hükümet ile işbirliği içerisinde hayata geçirilmesini sağlamak olacağını söyledi. 

Bayraktar, ana caddenin kaldırım projesi ile modern bir çehreye dönüşmesi ve Pınarlı’nın tarihi ve bugünkü modern yapısını yansıtacak meydan projesinin de hayata geçirilecek önemli işlerden biri olduğunu belirtti. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı ve eşi halkı ve devlet erkanını ağırladı
Akıncı ve eşi halkı ve devlet erkanını ağırladı
Güngördü, esnaf ve vatandaşla bayramlaştı
Güngördü, esnaf ve vatandaşla bayramlaştı
Eroğlu: “Ben ve ekibim, Lefkoşamız için her kesimin oyunu bekliyoruz”
Eroğlu: “Ben ve ekibim, Lefkoşamız için her kesimin oyunu bekliyoruz”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim