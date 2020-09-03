BAYRAKTAR: VERİLER TOPLANMAYA DEVAM EDİYOR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Yeni Bakış’a konuştu ve okulların açılmasını yorumladı.

Okulların açılması yönünde toplumun endişelenmesinde oldukça haklı olduğunu söyleyen Bayraktar, Bilim Kurulu olarak 1-14 Eylül arası verilerin toplanması açısından okulların açılmaması için tavsiye verdiklerini bunun üzerine hükümetin farklı bir karar aldığını kaydetti.

Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bayraktar, 14 Eylül sonrası için sürecin nasıl gelişeceğini şimdiden kestirmenin olasılıksız olduğunu da söyledi.