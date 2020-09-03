Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Mültecilerin firar etmesine yardımcı oldu
Mültecilerin firar etmesine yardımcı oldu
Para vermeyince adam yaraladılar
Para vermeyince adam yaraladılar
Hırsızlar yakayı ele verdi
Hırsızlar yakayı ele verdi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
150 Tl için cezaevini boyladı
150 Tl için cezaevini boyladı

BAYRAKTAR: VERİLER TOPLANMAYA DEVAM EDİYOR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Yeni Bakış’a konuştu ve okulların açılmasını yorumladı.

03 Eylül 2020 Perşembe 09:46
1109 Okunma
BAYRAKTAR: VERİLER TOPLANMAYA DEVAM EDİYOR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Yeni Bakış’a konuştu ve okulların açılmasını yorumladı.

Okulların açılması yönünde toplumun endişelenmesinde oldukça haklı olduğunu söyleyen Bayraktar, Bilim Kurulu olarak 1-14 Eylül arası verilerin toplanması açısından okulların açılmaması için tavsiye verdiklerini bunun üzerine hükümetin farklı bir karar aldığını kaydetti.

Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bayraktar, 14 Eylül sonrası için sürecin nasıl gelişeceğini şimdiden kestirmenin olasılıksız olduğunu da söyledi.

Son Güncelleme: 03.09.2020 09:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastası pozitif, vekil doktor ev karantinasında
Hastası pozitif, vekil doktor ev karantinasında
CTP heyeti Pile’yi ziyaret etti
CTP heyeti Pile’yi ziyaret etti
TARIM BAKANLIĞI SALAMİS KAMPING TESİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
TARIM BAKANLIĞI SALAMİS KAMPING TESİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim