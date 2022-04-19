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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi!

Kıb-Tek sosyal medya hesabında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

19 Nisan 2022 Salı 07:44
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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi!

İşte Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

19 Nisan 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Doğanköy Güneyi ve Boğaz bölgesinde Eminağa Garden civarina elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)

19 Nisan 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; İskele ve Longbeach Bölgesi, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk bölgesine elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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