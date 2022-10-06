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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

06 Ekim 2022 Perşembe 06:39
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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak



Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESINTI(LEFKOSA İLÇESİ)

06 Ekim 2022 Perşembe günü Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Yılmazköy Haci Ali Tesisleri bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESINTI(LEFKOSA İLÇESİ)

06 Ekim 2022 Perşembe günü Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Boğaz Mülk Construction Vilları bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ(İSKELE İLÇESİ)

06 Ekim 2022 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle, 08:30-12:00 saatleri arasında; Iskelinin batı bölgesi, ve Dr Suat Günsel ilkokulu ile Şht lker Kartel ilkokulu civarına elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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