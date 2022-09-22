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Bazı bölgelerde uzun süreli elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

22 Eylül 2022 Perşembe 07:08
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Bazı bölgelerde uzun süreli elektrik kesintisi olacak



Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

22 Eylül 2022 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:00-14:00 saatleri arasında; Ciglos Eminağa Garden ve civarına elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

22 Eylül 2022 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 08:00-16:00 saatleri arasında; Emaş Market ve Pınarbaşı arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz

PLANLI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)

22 Eylül 2022 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:00-16:00 saatleri arasında; Long Beach bölgesine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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