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‘Bazı daire çalışanları göreve çağrılması büyük risk’

Kamuda yetkili sendikalar, KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, Hükümet’in bazı bakanlarının, bakanlıklarına bağlı bulunan daire çalışanlarının tümünü 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren göreve çağırdığı belirti

05 Nisan 2020 Pazar 16:36
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‘Bazı daire çalışanları göreve çağrılması büyük risk’

Kamuda yetkili sendikalar, KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, Hükümet’in bakanlarının birbirinden kopuk, sendikaların görüşlerini dikkate almadan aldıkları kararlardan, çalışanlar ve toplum adına endişe duyduklarını belirtti.

Sendikaların KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzalı ortak açıklamasında bazı bakanların, bakanlıklarına bağlı bulunan daire çalışanlarının tümünü 6 Nisan Pazartesi’nden itibaren göreve çağırdığı belirtildi, bunun hem Bakanlar Kurulu kararlarına aykırı olduğunun, hem de toplum sağlığı için büyük bir risk teşkil ettiğinin altı çizildi.

Kamuda yetkili 3 sendikanın açıklaması şu şekilde:

“Hükümet, Bakanlar Kurulu’nda aldığı kararların yine tersini yaparak çalışanları ve toplumu büyük bir riske atmaktadır. Bakanlar Kurulu Korona virüsü tedbiri amaçlı olarak 12-13-14 Mart tarihli aldığı kararlarda şöyle demektedir;

6. Madde: Kamuda görevli Polis, İtfaiye, Sağlık hizmetleri, Sivil havacılık, Maliye ve benzeri olan elzem yerlerin haricinde görev yapan kamu görevlileri 10 Nisan 2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır.

7. Madde: Özel sektörde eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricindekiler 10 Nisan 2020 tarihine kadar kapalı olacaktır.

Merkezi cezaevi, Liman başkanlığı gibi telafisi mümkün olmayan hizmetler ve bilfiil aktif bir şekilde halkın mağdur olmaması için çalışanlar, dönüşümlü olarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektedirler.

Bazı bakanların, bakanlıklarına bağlı bulunan daire çalışanlarının tümünü 6 Nisan Pazartesi’nden itibaren göreve çağırması hem Bakanlar Kurulu kararlarına aykırıdır hem de toplum sağlığı için büyük bir risk teşkil etmektedir.

Ülkemizde korona virüs salgınının yayılmaması adına Bakanlar Kurulu’nun Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı koyduğu, ilçeler arası dolaşımın durduğu ve bazı köylerin karantinaya alındığı bir dönemde nasıl olur da böyle bir karar alınabilmektedir. Bakanlıkların çağrısı ile Dairelerde oluşacak toplu çalışma alanları, salgının yaygınlaşmasına ve toplum sağlığının riske atılmasına neden olacaktır. Sağlık Danışma Kurullarının ivedi olarak, Hükümet yetkililerinin aldıkları bu kararlar konusunda objektif değerlendirme yaparak halkı bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Hiçbir Sivil Toplum Örgütü ve Sendika ile görüşmeden, resmi bir yazı bile göndermeden, düne kadar idari izin kapsamında olan bu çalışanların Bakanlar Kurulu kararına aykırı bir şekilde yine Hükümet’in Bakanları tarafından göreve çağrılmalarını şiddetle kınar çalışanları ve toplum sağlığını riske atmanıza müsaade etmeyeceğimizi vurgularız”.

Anahtar Kelimeler:
KTAMSKAMUSENKamu-İş
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