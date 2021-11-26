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Bazı istasyonlar kapandı!

Şu an bir çok benzincide mazotun tamamen tükendiği, 95, 98 oktan benzin tedarikinde de sıkıntılar yaşandığı öğrenildi.

26 Kasım 2021 Cuma 14:28
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Bazı istasyonlar kapandı!
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Benzin istasyonlarında yakıt krizi yaşanıyor.

Şu an bir çok benzincide mazotun tamamen tükendiği, yakıt tedarikçileri Alpet ve K-Pet depolarında da mazot bulunmadığı öğrenildi.

Bazı istasyonlarda 95 ve 98 oktan benzin de kalmazken, istasyonlar kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı. Şu an bir çok istasyon yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet vermiyor.

Ses Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre, 95 oktan benzin ve mazot bugün akşam üzeri istasyonlara dağıtılmaya başlanacak ancak 98 Oktan benzinde sıkıntı devam edecek.

Kaynak : SES KIBRIS https://www.seskibris.com/haber/8337935/yakit-yok-bazi-istasyonlar-kapandi

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