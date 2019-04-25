Bekir Yıldız teminata bağlandı!      

Girne’de meydana gelen olayda gece yarısı alkolün etkisi ile bir kadını aracıyla takip edip, durdurduktan sonra cinsel tacizde bulunan Bekir Yıldız 3 gün tutukluluğun ardından dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 22 Nisan 02.30 sıralarında Girne’de Naci Talat Sokak üzerinde 160 promil alkolün tesiri altında olan zanlının RC 709 plakalı aracı ile C.B. isimli kadının aracını takibe aldığını, Karaoğlanoğlu bölgesine kadar izledikten sonra önünü kesip durdurduğunu söyledi. Polis, zanlının daha sonra aracından inerek cinsel organını çıkarıp C.B.’ye gösterip cinsel saldırıda bulunacağını söylediğini açıkladı. Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, iki kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının haftada 2 gün polise giderek ıspat-ı vücut yapması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
Vatandaşlığını iptal edin , yollayın hemşerilerinin yanına , sallaycaksa malı 85 milyona sallasın bari.
Sapıkların D E P O R T edilmesi lazım. Neyi beklerik yani? Tecavüz edinca mı cezalandırıcak be gavvolem?
85 milyon türkiyeli kıbrıslılari siker cogaltiriz
Git anani sik orospu cocugu da cogalasin
Adaletinizi sikeyim başkası yapsa içerden çıkamaz ama taşşaklı biri yapınca teminata bağlayın. KKTC adil yargı yok adalet yok herkese eşit değilsiniz.
Seviyesiz ve terbiye yoksunu milleti topladılar başımıza, şimdi ayıkla pirincin daşını. Rahat galmadı güzelim yurdumda. Ne hallerdeyik vah vah :(